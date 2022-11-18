ضبط شخصين بحوزتهما كائنات مهددة بالانقراض في السعودية

ضبطت الشرطة السعودية شخصين بحوزتهما كائنات مهددة بالانقراض، في مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم أن عقوبة مخالفة حيازة كائنات فطرية مهددة بالانقراض، هي السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 30 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشار إلى أنه تم ضبط المخالفة داخل استراحة بمدينة بريدة، و"تم تطبيق الإجراءات النظامية للمخالفة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة، وتسليم الكائنات للجهة المختصة".

المصدر: صحيفة "عكاظ"