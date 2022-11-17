سحب لعبة شهيرة للأطفال في أستراليا بعد تسببها بوفاة طفل

سحبت السلطات الأسترالية لعبة شائعة للأطفال بعد تسببها بوفاة طفل، حيث تبين وجود عيب في تصنيعها يشكل خطرا على الأطفال.

شركة Product Safety Australia أعلنت أنها ستسحب إصدارات من المقاعد المخصصة للأطفال 4moms mamaRoo Multi-motion Baby Swing 4.0 و rockaRoo Baby Rocke بأرقام طراز معينة.

وقالت إن السبب في ذلك يعود إلى عيب في تلك المقاعد يتعلق بأحزمة تقييد الأطفال، فعندما لا تكون في حالة الاستخدام ولا يتم تأمين الرضيع في الأرجوحة، فقد تتدلى تلك الأحزمة أسفل المقعد، وهو ما قد يؤدي إلى تشابك الأطفال في الحزام، ما قد يعرضهم بالتالي للاختناق بها".

وأشارت الشركة إلى أن ذلك العيب أدى إلى وفاة طفل في الخارج".

المصدر: "أستراليا بالعربي"