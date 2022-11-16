أستراليا.. كلب بوليسي يهاجم صبيا مكبلا بعد اعتقاله من طرف الشرطة

أفادت صحيفة "ديلي ميل" عن حادثة هجوم كلب بوليسي بأستراليا على صبي عمره 13 سنة كان بالأصفاد بعد اعتقاله من طرف الشرطة مما استدعى نقله إلى المستشفى متأثرا بجروح.

ووقعت الحادثة بعد الإبلاغ عن جريمة في مدينة بنتلي، أستراليا في مساء يوم 12 نوفمبر 2022.

وتوجهت فرقة للشرطة إلى مكان الحادث واعتقلت صبيا يبلغ من العمر 13 عاما وتم وضع الأصفاد بيديه وطرحه أرضا.

وبشكل غير متوقع، هاجمه وأمسكه كلب بوليسي من وجهه ورقبته وذراعيه، مما سبب له جروحا ولكن مسؤولي إنفاذ القانون نفوا الهجوم.

ووفقا للشرطة، فقد تم تهديد رجل يبلغ من العمر 50 عاما بسكين في الفناء الخلفي لمنزله،

واعتقل الضباط ثلاثة قاصرين بينهم الضحية وشخص بالغ.

وتقول الشرطة إن الصبي أصيب أثناء اعتقاله عندما لم يكن مكبل اليدين والكلب كان يؤدي وظيفته وتم تسجيل كل ما حدث على كاميرا مثبتة في سترات ضباط إنفاذ القانون.

ويذكر في السابق، أنه أنقذ كلب الراعي صبيا يبلغ من العمر ست سنوات من هجوم كلب بوليسي آخر.

المصدر: غازيتا.رو