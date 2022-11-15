ناشطون بيئيون يصبون سائلا أسود على لوحة للرسام كليمنت في فيينا

صب ناشطون بيئيون سائلا أسود على لوحة الرسام كليمت "الموت والحياة" في فيينا.

صب ناشطون بيئيون من منظمة "الجيل الأخير" السائل الأسود على لوحة الرسام غوستاف كليمت "الموت والحياة" في متحف "ليوبولد" في فيينا.

وقد نشرت مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية من المتحف على "تويتر". ووصلت الشرطة الآن إلى المتحف حيث ألصق أحد الناشطين نفسه باللوحة. وقد تعرض للضرر إطار اللوحة، والأرضية وجدار المتحف، فضلا عن اللوحة نفسها.

المصدر: نوفوستي