شرطة نيوزيلندا تحقق في اختفاء 4 بيضات لطيور القطرس

تحقق الشرطة في نيوزيلندا في اختفاء أربع بيضات من مستعمرة للطيور في جزيرة "ساوث آيلاند" النيوزيلندية.

وقالت إدارة الحفاظ على البيئة إنه تم اكتشاف فقدان بيوض لطائر القطرس الملكي الشمالي عند إجراء عمليات فحص روتينية في تياروا هيد بالقرب من دوندين.

وقالت مديرة العمليات الإقليمية بإدارة الحفاظ على البيئة آني والاس، إن الاختفاء حدث غير عادي للغاية، مؤكدة أنه "تتم إدارة ومراقبة المستعمرة منذ سنوات، ومن الغريب اختفاء البيض بدون أثر".

وأشارت إلى أنه "لا يزال من غير الواضح معرفة ما حدث، ونقوم بجمع اللقطات المصورة من كاميرات المراقبة والتحدث إلى مواطنين قد تكون لديهم معلومات ذات صلة. غير أن من المعتقد أن شخصا ما قد أخذ البيض، حيث لا يوجد أي مؤشر على أن حيوانات مفترسة قد التهمتها".

وأفادت والاس بأن الطيور عرضة للخطر على المستوى الوطني، ومهددة بفعل تغير المناخ وممارسات الصيد والتلوث البلاستيكي وفقدان الموائل.

يذكر أن منطقة تياروا هيد هي موقع البر الرئيسي الوحيد في العالم، الذي تتكاثر فيه طيور القطرس، ومطوق بالسياج بشكل كامل.

والقطرس واحد من أكبر الطيور البحرية في العالم، حيث يبلغ طول جناحيه أكثر من ثلاثة أمتار. ولم يتبق سوى حوالي 17 ألفا من هذه الطيور، وهي تنتشر على نطاق واسع عبر المحيط الجنوبي، ويتكاثر معظمها في عدة جزر كجزر تشاتام في نيوزيلندا.

المصدر: إدارة الحفاظ على البيئة في نيوزيلندا