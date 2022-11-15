الصين.. فيديو يحبس الأنفاس لرضيع علق رأسه وتدلى جسده من شرفة في الطابق الخامس
أظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طفلا رضيعا متدليا نحو الأسفل، بعد أن علق رأسه بين قضبان حماية شرفة منزله الواقع في الطابق الخامس.
وأظهر المقطع تظافر جهود جيرانه لإنقاذه، فحمل بعضهم البطانيات لمنع ارتطامه بالأرض، ودعمه آخرون من شرفة الطابق الرابع بكرسي للأعلى كي لا يختنق أو تنكسر عنقه، وكسر آخرون باب المنزل وأنقذوه.
الصين، مقاطعة شاندونغ..— إياد الحمود (@Eyaaaad) November 14, 2022
رضيع عمره سنة علق رأسه في شرفة مسكنه بالطابق الخامس بعد أن تركه أهله لوحده، قام الجيران بتقسيم عمليات الإنقاذ، بعضهم حمل بطانية على الأرض لحمايته من السقوط وآخرون دعموه لرفعه للأعلى حتى لاتنكسر رقبته، في النهاية كسروا الباب وأنقذوهpic.twitter.com/VJjyrXY1bA
وأثار المقطع جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن سبب غياب الأهل من الحدث.
وأكد الجيران أن الطفل كان وحيدا في المنزل.
المصدر: وكالات