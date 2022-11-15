الصين.. فيديو يحبس الأنفاس لرضيع علق رأسه وتدلى جسده من شرفة في الطابق الخامس

أظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طفلا رضيعا متدليا نحو الأسفل، بعد أن علق رأسه بين قضبان حماية شرفة منزله الواقع في الطابق الخامس.

وأظهر المقطع تظافر جهود جيرانه لإنقاذه، فحمل بعضهم البطانيات لمنع ارتطامه بالأرض، ودعمه آخرون من شرفة الطابق الرابع بكرسي للأعلى كي لا يختنق أو تنكسر عنقه، وكسر آخرون باب المنزل وأنقذوه.

الصين، مقاطعة شاندونغ..



رضيع عمره سنة علق رأسه في شرفة مسكنه بالطابق الخامس بعد أن تركه أهله لوحده، قام الجيران بتقسيم عمليات الإنقاذ، بعضهم حمل بطانية على الأرض لحمايته من السقوط وآخرون دعموه لرفعه للأعلى حتى لاتنكسر رقبته، في النهاية كسروا الباب وأنقذوهpic.twitter.com/VJjyrXY1bA — إياد الحمود (@Eyaaaad) November 14, 2022

وأثار المقطع جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن سبب غياب الأهل من الحدث.

وأكد الجيران أن الطفل كان وحيدا في المنزل.

المصدر: وكالات