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الصين.. فيديو يحبس الأنفاس لرضيع علق رأسه وتدلى جسده من شرفة في الطابق الخامس

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الصين.. فيديو يحبس الأنفاس لرضيع علق رأسه وتدلى جسده من شرفة في الطابق الخامس
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أظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طفلا رضيعا متدليا نحو الأسفل، بعد أن علق رأسه بين قضبان حماية شرفة منزله الواقع في الطابق الخامس.

وأظهر المقطع تظافر جهود جيرانه لإنقاذه، فحمل بعضهم البطانيات لمنع ارتطامه بالأرض، ودعمه آخرون من شرفة الطابق الرابع بكرسي للأعلى كي لا يختنق أو تنكسر عنقه، وكسر آخرون باب المنزل وأنقذوه.

وأثار المقطع جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن سبب غياب الأهل من الحدث.

وأكد الجيران أن الطفل كان وحيدا في المنزل.

 

 المصدر: وكالات

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