سكان قرية بريطانية يخافون من مغادرة منازلهم

يعيش سكان إحدى القرى البريطانية في حالة من الرعب، ويشعرون بالخوف من مغادرة منازلهم، بعد ارتفاع كبير في عمليات السطو على عقاراتهم.

وشهدت قرية آرمثروب، في مدينة دونكاستر، جنوب يوركشاير، سرقة مركبات ودراجات ونقود ومجوهرات من البيوت، ويعترف أحد أصحاب الأعمال بأنه تعرض للسرقة مرات عدة لدرجة أنه "اعتاد على ذلك".

وقال إنه "في عام 2021، تعرضت للسرقة 4 مرات بين نوفمبر وعيد الميلاد.. لقد جاؤوا إلى متجري عشية عيد الميلاد وسرقوا بعض النقود من الصندوق، كما استهدفوا منزلي حيث أخذوا سيارتي. وفي إحدى عمليات السرقة، سرقت مجموعة عملات معدنية تبلغ قيمتها حوالي 7500 جنيه إسترليني، ولم أستردها".

ويشعر سكان القرية بالغضب والإحباط لأنه لم يتم بذل ما يكفي لمعالجة المشكلة، مشيرين إلى أنه من بين 10 عمليات سطو وقعت في الأشهر الثمانية عشر الماضية، أسفرت عملية واحدة فقط عن محاكمة.

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن عدد المشتبه بهم المتهمين بارتكاب جرائم السطو على المنازل والمحلات التجارية في إنجلترا وويلز قد انخفض بنسبة 55 في المائة في السنوات السبع الماضية. في عام 2015، اتهمت الشرطة 25163 مشتبها في السرقات، وقد انخفض الرقم هذا العام إلى 11271.

المصدر: The Sun