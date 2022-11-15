بالفيديو.. عملية طلاء سيارة تتحول إلى كارثة
الصورة ملتقطة من الفيديو
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حاول رجل طلاء سيارته بعد مشاهدة فيديو تعليمي على موقع Youtube، إلا أن العملية تحولت إلى كارثة، وكانت النتيجة صادمة.
والفيديو الذي تم نشره عبر "تيك توك"، حقق أكثر من 1.6 مليون مشاهدة. وفيه أوضح مالك السيارة أنه قام برش الطلاء على سيارته "سكودا أوكتافيا"، إلا أن الطلاء نفد منه، ولتزداد الأمور سوءا بدأت الأمطار بالتساقط.
@forrestpompey25 Spraying my car after watching a youtube video. It went horribly wrong. #spraypaint#skodaoctavia#vrs#paintjobfail#paintjob#fail#regrets♬ original sound - Forrestpompey25
وبعد أن أدرك أن النتيجة كانت مروعة، بدأ بمحاولة إزالة الطلاء، وقال: "الخبر السار هو أن الطلاء آخذ في الزوال"، واعتقد أن السيارة ستعود إلى ما كانت عليه من قبل.
وكشف أنه حاول استخدام مزيل طلاء الأظافر، لكن هذ المزيل جعل مظهر السيارة أسوأ مما كانت عليه سابقا.
المصدر: The Sun