إسرائيل بلا ملكة جمال هذا العام

قرر منظمو مسابقة ملكة جمال إسرائيل عدم تنظيمها هذا العام وعدم إرسال أي متسابقة إلى مسابقة ملكة جمال الكون التي ستقام في يناير المقبل بالولايات المتحدة، وذلك لأول مرة منذ عام 1950.

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وفي تصريحات لإذاعة 103 "إف إم امس"، قالت ملكة جمال إسرائيل 2019، سيلا شارلين: "أعتقد أن المسابقة اليوم توفر الكثير من الفرص لمن يتوج".

وأشارت إلى أن "الفوز في المسابقة مكنها من أمور أخرى، كإلقاء محاضرات وبدء مجموعة من الجمعيات التي تتعامل مع التعليم المالي للشباب".

وأردفت شارلين: "توفر هذه المسابقة منصة للمرأة للقيادة والمبادرة وليس بالضرورة التحدث عن الجمال".

وأضافت سيلا شارلين، التي كانت عضوًا في لجنة التحكيم لمسابقة العام الماضي: "كان من الممكن إجراء تغييرات على المسابقة"، مثل إسقاط حدث "ملابس السباحة".

المصدر: "I24"