استضاف كنيدي والبيتلز في الستينيات.. تدمير فندق تاريخي في ولاية فلوريدا الأمريكية (فيديو)

بعد إهماله خلال السنوات الماضية.، جرى اليوم الأحد تدمير فندق "دوفيل" التاريحي الشهير في مدينة ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية.

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وبعد انطلاق سلسلة من التفجيرات المعدة مسبقا، انهار فندق "دوفيل" المكون من 17 طابقا على نفسه، ما أدى إلى ظهور سحابة كبيرة من الغبار.

وكان العقار قد تداعى على مدار سنوات، وأغلق في عام 2017 بعد حريق بسبب ماس كهربائي.

ودفع مسؤولو ميامي بيتش والعائلة المالكة للفندق ملايين الدولارات كغرامات بسبب انتهاك القوانين.

BREAKING: The historic Deauville Beach Resort in Miami Beach was just imploded. pic.twitter.com/aLJgmGuvSp — Aaron Leibowitz (@aaron_leib) November 13, 2022

وكان الفندق يعد الأفخم في ميامي بيتش يوما ما، واستضاف فرقة البيتلز، والرئيس جون كينيدي خلال ستينيات القرن الماضي، حيث شيد في عام 1957 وتحدث كينيدي هناك إلى مؤتمر الديمقراطيين الشباب في عام 1961.

كما قدم فريق البيتلز حفلا هناك عام 1964، حيث سجلوا ست أغنيات لبرنامج "إد سوليفان"، والذي جذب جمهورا تلفزيونيا يقدر بنحو 70 مليون شخص، كما قدم مشاهير مثل فرانك سيناترا، وتوم جونز، وسامي ديفيس جونيور حفلات هناك.

هذا ورغب المليادرير ستيفن روس، مالك شركة "ميامي دولفينز "، شراء العقار، وبناء فندق وبرج سكني بطول 107 أمتار، لكن لم تنجح خطته، فيما قال مسؤولو المدينة إن روس ربما لا يزال مهتما بشراء الأرض إذا أمكن وضع خطة بديلة.

المصدر: "أ ب"