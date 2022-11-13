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بتكلفة 5 مليارات دولار.. تدشين أضخم يخت بالعالم في السعودية! (فيديو+ صور)

مال وأعمال

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تستعد شركة "لازاريني" لتدشين أضخم يخت بالعالم في السعودية، الذي سيحمل اسم "بانغيوس"، بتكلفة تقدر بخمسة مليارات دولار.

ومن المنتظر أن يستوعب اليخت، الذي سيكون على شكل سلحفاة، 60000 شخص، وهو عبارة عن مدينة عائمة تضم نواد شاطئية وفيلات، وحتى مراكز تجارية.

بتكلفة 5 مليارات دولار.. تدشين أضخم يخت بالعالم في السعودية! (فيديو+ صور)

ويبلغ طول اليخت 1800 قدم تقريبا، مع عرض يتجاوز 2000 قدم، مما يفسح المجال لمساحات داخلية واسعة. وسيكون الدخول إليه من الخلف، عبر رواق ضخم يتيح دخول المدينة العائمة.

بتكلفة 5 مليارات دولار.. تدشين أضخم يخت بالعالم في السعودية! (فيديو+ صور)

وسيعمل اليخت بتسعة محركات كهربائية بالكامل من طراز HTS، تجعل تشغيل السفينة بسرعة تبلغ 5 عقد.

بتكلفة 5 مليارات دولار.. تدشين أضخم يخت بالعالم في السعودية! (فيديو+ صور)

المصدر: "luxurylaunches"

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