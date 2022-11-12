من "بلاي بوي" إلى دمية "براتز".. عارضة بريطانية تلجأ إلى تركيا للتغيير الجذري! (صور)

من "بلاي بوي" إلى دمية "براتز"، سعت عارضة الأزياء البريطانية، هانا إليزابيث، لتغير ملامح وجهها، لكن النتيجة كانت صادمة لمتابعيها.

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أخبرت العارضة البالغة من العمر 32 عاما جمهورها على "إنستغرام"، البالغ عددهم نحو نصف مليون شخص، كيف سافرت إلى تركيا للخضوع إلى عملية تجميل تعرف باسم "شد عين الثعلب"، والتي تجعل العينين على شكل لوز.

كما قامت أيضا بتكبير ثديها من 700 سم مكعب إلى 1050 سم مكعبا.

ونشرت الشابة صورها يوم الأربعاء عبر خاصية القصص في "إنستغرام"، وعلقت: "اليوم الأول أشعر وكأنني براتز.. أنا مهووسة". كما عرضت شفتيها المنتفختين وعينيها الكبيرتين المبالغ فيهما، والتي كانت لا تزال تعاني من آثار الجراحة.

وتابعت: "لا يمكن أن أطلب المزيد.. حصل ما أردت بالضبط، لقد خُلقت من جديد".

وطبعا تلقت هانا سيلا من التعليقات السلبية من أشخاص انتقدوا قرارها إجراء مثل هذه الجراحة، لكن كان لديها رد واحد بسيط على الكارهين: "إلغاء المتابعة".

وهذه ليست المرة الأولى التي تنغمس فيها هانا في عمليات التجميل. فقد كانت منفتحة على ذلك منذ أيام "بلاي بوي"، حين كانت في 18 عاما.

وظهرت الشابة في مسلسل "Love Island" الأصلي عام 2015، واحتلت المركز الثاني مع صديقها آنذاك جون كلارك. لقد تواعدا لمدة 9 أشهر قبل فسخ خطوبتهما.

والآن لديها ابن يبلغ من العمر 3 سنوات، يدعى ريجي، تتشارك حضانته مع خطيبها السابق، جورج أندريتي.

المصدر: نيويورك بوست