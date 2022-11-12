عامل كهرباء ينجو بأعجوبة بعد سقوطه في وعاء من الألومنيوم المصهور
Sputnik
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قالت شرطة مدينة سانت غالين في سويسرا إن عاملا في مصنع بالمدينة نجا من الموت بأعجوبة بعد سقوطه في وعاء من الألمنيوم المصهور.
وجاء في بيان صدر عن الشرطة أن عامل الكهرباء البالغ من العمر 25 عاما سقط بعمق الركبة في وعاء من الألومنيوم المصهور الذي كانت تبلغ درجة حرارته 720 درجة مئوية.
وأضاف: "تمكن من سحب نفسه والوقوف على قدميه... ونتيجة للحادث أصيب بحروق وإصابات بالغة. وتحقق شرطة مدينة سانت غالين في الأسباب الدقيقة للحادث.
وتابع أنه تم نقل المصاب فورا إلى المستشفى على متن مروحية.
المصدر: نوفوستي