امرأتان في قبضة الأمن المغربي لحيازتهما أقراصا مخدرة

ضبطت عناصر مكافحة العصابات بولاية أمن تطوان المغربية، امرأتين تبلغان من العمر حوالي 35 و47 سنة وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج الأقراص الطبية والمؤثرات العقلية.

وقالت مصادر "هسبريس" إن توقيف المشتبه فيهما تم على مستوى المحطة الطرقية بمدينة تطوان، أثناء استعدادهما للسفر على متن حافلة لنقل المسافرين متوجهة إلى مدينة الدار البيضاء.

وشدّدت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش مكّنت من العثور بحوزة الامرأتين على 6 آلاف قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل"، مخبأة بإحكام داخل علبة كرتونية تتضمن مواد غذائية.

وأضافت المصادر أنه جرى توقيف المشتبه فيهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الموقوفتين.

المصدر: هسبريس