"المال يجلب السعادة" .. تجربة فريدة من نوعها تثبت ذلك!

وجدت دراسة أن الأشخاص الذين حصلوا على مبلغ من خمسة أرقام لمرة واحدة كانوا أكثر سعادة من أقرانهم حتى بعد شهور من إنفاقه كله.

ففي تجربة اجتماعية فريدة من نوعها، قام باحثون في جامعة كولومبيا البريطانية بتجنيد 300 شخص في سبع دول - وقدموا لـ200 من أصل الـ300 حوالي 10.000 دولار لكل فرد.

وتمت مراقبتهم لمدة ستة أشهر ومقارنة حال مجموعة المدفوع لهم بحال المجموعة التي استمرت في حياتها الطبيعية ولم تتلق أي أموال.

وبحلول نهاية الدراسة، أفاد الأشخاص في المجموعة التي تلقت النقود، بأنهم يشعرون بالسعادة بغض النظر عن كيفية إنفاقها.

وتضمنت التجربة تقديم مانحين أثرياء مجهولين مبلغ المليوني دولار من أموالهم في تحويلات PayPal، لتوزع قيمة 10.000 دولار على كل من الـ200 شخص حول العالم، بالشراكة مع منظمة TED الإعلامية.

وقد تم تجنيد الثلاثمائة مشارك الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و78 عاما - عبر "تويتر" في ديسمبر 2020 وكان دخلهم السنوي يتراوح ما بين 0 دولار و 400 ألف دولار، بمتوسط ​​54394 دولارا. وتم ذلك بشكل عشوائي أي انتقاؤهم من ثلاث دول منخفضة الدخل - البرازيل وإندونيسيا وكينيا - ومن أربع دول غنية: أستراليا وكندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وقام الباحثون بحساب رفاهية المشاركين من خلال قياس مدى رضاهم عن الحياة على مقياس من واحد إلى سبعة وعدد المرات التي شعروا فيها بمشاعر إيجابية، مثل السعادة والمشاعر السلبية مثل الحزن، على مقياس من واحد إلى خمسة.

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وكان الأفراد عموما متعلمين جيدا، حيث حصل 82% منهم على درجة بكالوريوس.

ولم يكونوا يعرفون ما الذي كانوا يشتركون فيه، ودُعوا لتقديم طلب للحصول على تجربة غامضة من خلال استكمال استطلاع أولي جمعَ بعض المعلومات الشخصية وقياسا أولياً لرفاهيتهم.

وقالت التغريدة على "تويتر"، إن التجربة ستكون "مثيرة ومفاجئة ومستهلكة للوقت إلى حد ما، وربما مرهقة، ولكنها قد تغير الحياة أيضا".

وقد تلقى ثلثا المشاركين المحظوظين (الـ200 شخص) رسائل بالبريد الإلكتروني تخبرهم أنهم سيحصلون على 10000 دولار.

وطُلب من الـ200 شخص الذين حصلوا على الأموال أن ينفقوها في غضون ثلاثة أشهر، بينما لم يتلق الأفراد المائة المتبقون أي أموال.

واشترى معظم المستلمين أشياء مثل السيارات أو أنفقوا الأموال على تجديد المنزل.

وفي الأشهر الثلاثة التي أعقبت دفع الأموال، قام جميع المشاركين بملء استبيانات شهرية لحساب رفاههم الشخصي. كما أكملوا مسحا بعد ستة أشهر من توزيع الأموال.

وأبلغت المجموعة التي تلقى كل فرد منها 10 آلاف دولار عن مستويات أعلى من السعادة بعد ثلاثة أشهر من الإنفاق مقارنة بأولئك الذين لم يحصلوا على أي نقود.

وفي خلال ستة أشهر، لا يزال الأشخاص الذين حصلوا على المال يشعرون بسعادة أكبر مما كانوا عليه قبل التجربة.

واكتسب المقيمون في البلدان المنخفضة الدخل سعادة هي ثلاث مرات أكثر من سعادة أولئك الذين يعيشون في البلدان ذات الدخل المرتفع.

وسجل الباحثون كيف أنفق المستلمون مبلغ الـ10.000 دولار، وهم يبحثون الآن عما إذا كانت أي أنواع معينة من المشتريات قد أدت إلى أقصى درجات السعادة.

وقد نشرت النتائج في مجلة PNAS.

المصدر: ديلي ميل