امرأة صينية تحقق حلمها بعد رقم كبير في حالات الإجهاض

حققت امرأة صينية حلمها بعد 26 حالة إجهاض، وانجبت طفلة سليمة وبحالة صحية جيدة.

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وتشير Asia One، إلى أن هذه المرأة البالغة من العمر 37 عاما ورفضت الكشف عن هويتها الشخصية، أعلنت أنها كانت دائما تتمنى ان تصبح أما، والآن تحققت أمنيتها وتشعر بسعادة كبيرة.

ووفقا للمرأة أنجبت طفلتها بعملية قيصرية في إحدى المستشفيات المحلية، بسبب كثرة حالات الإجهاض التي عاشتها، بحيث فقدت الأمل في الحمل مرة أخرى.

ويذكر أن بعض مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، أدانوا هذه المرأة "لأنها جعلت الأمومة تسيطر على حياتها الشخصية".

وتقول، لست نادمة على أي شيء، وسوف اركز كامل وقتي لتربية ابنتي التي طار انتظارها.

المصدر: gazeta.ru