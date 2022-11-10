"وفق الشريعة الإسلامية".. الحكم بالجلد على نجمي "تيك توك" سخرا من مسؤول حكومي

أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات النيجيرية حكمت على نجمي "تيك توك" سخرا من مسؤول حكومي، بالجلد 20 مرة بموجب الشريعة الإسلامية.

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وأهان كل من مبارك عيسى محمد، ومحمد بولا، حاكم ولاية كانو الشمالية عبد الله غندوجي.

وتم نشر مقطع الفيديو، الذي سخرا فيه من غندوجي بسبب مزاعم حول الاستيلاء على أراض والفساد والنوم في الوظيفة، الأسبوع الماضي، على "تيك توك" و"فيسبوك".

وقال محامي النيابة وادا أحمد وادا، إن تصرفهما كان "من شأنه تعكير صفو السلم العام"، مشيرا إلى أنهما قاما بتشويه سمعة المحافظ (حاكم الولاية).

واعترف كلا الرجلين بالذنب وطلبا من القاضي التساهل. ومع ذلك، أمر القاضي بـ20 جلدة لكل منهما، ودفع غرامة قدرها 10000 نيرة (20 جنيها إسترلينيا) وتنظيف المحكمة لمدة 30 يوما.

كما ألزمهما بأن يعتذرا من غندوجي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي ولاية كانو، يتم الحكم على المسلمين فقط في محكمة الشريعة. لكن نيجيريا دولة، من بين 12 دولة أخرى، تعتمد الشريعة الإسلامية إلى جانب القوانين العلمانية، لأنها منطقة ذات أغلبية مسلمة.

المصدر: ديلي ميل