الولايات المتحدة.. مهاجر سوري يبيع بطاقة يانصيب فازت بمبلغ غير مسبوق ويحصل على نصيبه (فيديو)

ربح مهاجر سوري يعيش في الولايات المتحدة منذ ثمانينات القرن الماضي جائزة مالية كبيرة بعد عملية سحب يانصيب في الولايات المتحدة.

وحصل السوري صاحب محطة البنزين في ألتادينا بكاليفورنيا، ويدعى جوزيف شهيد (75 عاما) على مكافأة قدرها مليون دولار بعد أن فازت تذكرة Powerball التي باعها بجائزة اليانصيب التاريخية البالغة 2.04 مليار دولار هذا الأسبوع.

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وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن جوزيف شهيد تلقى شيكا بالمبلغ المذكور من مسؤولي اليانصيب صباح الثلاثاء.

وصرح شهيد بأنه يخطط لمشاركة المكاسب المفاجئة مع أسرته، بما في ذلك أحفاده الأحد عشر.

ويخطط شهيد لمواصلة إدارة "مركز خدمة جو"، على الرغم من أن ابنه شجّعه على التقاعد بمكافأته، حسبما ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز.

ووفقا لشبكة "CNN" الأمريكية انتقل صاحب المتجر إلى الولايات المتحدة من سوريا عام 1980 مع زوجته وطفليه.

ونظرا لقيمة الجائزة الكبرى، علق مسؤولو اليانصيب لافتة في مركز خدمة جو كُتب عليها: "الملياردير صُنع هنا".

ولم يتم الإعلان بعد عن هوية الفائز بالجائزة الكبرى البالغة 2 مليار دولار، إلا أن القوانين تنص على ضرورة الكشف عن اسمه دون أي تفاصيل إضافية.

وتعمل شركة Powerball في 45 ولاية، وتبلغ تكلفة التذاكر دولاران فقط، وسيكون رابح الجائزة الكبرى أمام خيارين الحصول على كامل الجائزة تقسيطا على مدى 29 عاما، أو الحصول على أقل من نصفها بقليل في حال أراد الحصول عليها بشكل مباشر.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية