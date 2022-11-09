مسؤول في وكالات السفر: القصة التركية عن السياح الروس الذين أرسلوا بالخطأ إلى ماردين وهمية!

لم تكتمل القصة الغريبة التي روجت لها صحيفة تركية عن سياح روس وصلوا إلى مطار ماردين، ليكتشفوا انهم أرسلوا بالخطأ إلى تركيا بدلا من مدريد، فقد أعلن أنها مختلقة.

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وصرح نائب رئيس تحالف وكالات السفر "مكرتشيان" بأن التقارير الصحفية التركية عن الروس الذين انتهى بهم المطاف في ماردين بدلا من مدريد وهمية.

وقال المسؤول بوكالات السفر بهذا الشأن: "هذا أمر مزيف، لقد توصلنا إلى ذلك. بل هو مستحيل. رئيس بلدية ماردين قرر الترويج. لقد تذكر قصة سياح من سويسرا كانوا وصلوا في عام 2018 إلى روستوف فيليكي بدلا من روستوف لتشجيع فريق بلادهم في كأس العالم".

وكانت صحيفة "يني أكيت" قد زعمت أن وكالة سفريات في روسيا أرسلت زبائنها عن طريق الخطأ إلى ماردين التركية بدلا من العاصمة الإسبانية مدريد، مشيرة إلى انهم استقبلوا بحفاوية ومكثوا يوما بالمدينة قبل أن يسافروا إلى مدريد في رحلة عبر اسطنبول.

المصدر: نوفوستي