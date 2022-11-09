صحيفة تركية: خطأ يقود سياحا روس إلى "ماردين" التركية بدل "مدريد" الإسبانية

كتبت صحيفة "يني أكيت" أن وكالة سفريات في روسيا أرسلت زبائنها عن طريق الخطأ إلى ماردين التركية بدلا من العاصمة الإسبانية مدريد.

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وكتبت الصحيفة بهذا الشأن تقول: "أرسلت وكالة سفر في روسيا عن طريق الخطأ عملاءها إلى ماردين بدلا من مدريد، عاصمة إسبانيا. العملاء أدركوا أنهم وصلوا إلى ماردين بدلا من مدريد حين وصلوا إلى المطار".

وعزا بكير فالاي، وهو رجل أعمال في مجال السياحة، الخلط الذي حصل إلى خطأ من الجانب الروسي.

وقال فالاي بهذا الشأن: "من روسيا وصل طلب سفر إلى مدريد. هناك حجزت الوكالة تذكرة إلى ماردين عبر اسطنبول بدلا من مدريد. وحين يصل العملاء إلى ماردين، وجدوا في انتظارهم مفاجأة غير متوقعة، وكانوا مندهشين. وعلى الرغم من هذا الالتباس، استقبلنا السياح بشكل جيد للغاية وقضوا يوما جيدا جدا".

وذكر أصلان باشا أوغلو، رئيس اتحاد الشركات السياحية في ماردين، أن السياح الروس على الرغم من اندهاشهم، إلا أنهم أحبوا ماردين كثيرا.

وبحسب ما ورد، غادر السياح الروس المدينة التركية في اليوم التالي، واستقلوا طائرة إلى مدريد عبر اسطنبول.

المصدر: نوفوستي