مسافرة تحطم مكاتب تسجيل الوصول بعد تأخرها عن رحلتها على خطوط الإمارات (فيديو)

هاجمت مسافرة متأخرة عن إجراءات سفرها موظفة بمطار مكسيكو سيتي الدولي، وحطمت أجهزة التسجيل التابعة لإحدى شركات الطيران الإماراتية.

وتظهر اللقطات، راكبة غاضبة تحركت خلف مكتب تسجيل الوصول، وضربت موظفة طيران الإمارات، وأُجبرت امرأة وزميلها على مغادرة مقاعدهما بشكل عاجل، وبدأت بتخريب أجهزة الكمبيوتر، ورمي الأوراق عن الطاولات.

وفي النهاية، صعدت المرأة على مكتب الاستقبال واستمرت في الصراخ بصوت عال، حتى اعتقلها أمن المطار.

وأكدت شركة طيران الإمارات أن السائحة حاولت تسجيل الوصول للرحلة بعد انتهاء الإجراء، إضافة إلى انتهاء صلاحية جواز سفرها.

المصدر: لينتا.رو