معظمهم طلاب وتلاميذ.. حادث سير يودي بحياة 21 شخصا غربي غينيا

أودى حادث اصطدام حافلة كانت تقل تلاميذ وطلبة بشاحنة إلى مقتل 21 شخصا معظمهم من طلاب الجامعات والمدارس غربي غينيا.

وكانت الحافلة متوجّهة اليوم الأحد من العاصمة كوناكري إلى فاراناه في جنوب غربي البلاد. ووقع التصادم قرب كينديا، رابع أكبر مدينة في البلاد، الواقعة على بعد نحو 130 كيلومتر شرقي كوناكري.

وقال مسؤول محلي لـ"فرانس برس": "بلغ عدد القتلى حتى الآن 21 شخصا بينهم 5 نساء إضافة إلى وجود عدد من الجرحى".

وذكر المسؤول أن الحافلة اصطدمت بالشاحنة لدى محاولتها تجاوز حافلة أخرى.

يُشار إلى أنه كثيرا ما تشهد غينيا حوادث سير بسبب الطرقات الرديئة وحالة المركبات أو القيادة المتهورة.

المصدر: أ ف ب