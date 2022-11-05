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انتشال 3 جثث جديدة من ضحايا غرق زورق المهاجرين في بحر إيجه

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انتشال 3 جثث جديدة من ضحايا غرق زورق المهاجرين في بحر إيجه
Globallookpress
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أعلنت السلطات اليونانية يوم السبت انتشال 3 جثث إضافية لمهاجرين غرق زورق في بحر إيجه كان يحمل على عشرات المهاجرين، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الضحايا إلى 26 قتيلا.

وجاء في بيان لخفر السواحل اليوناني إن عدد الناجين حتى الآن لا يزال 12، وأن 31 شخصا لازالوا في عداد المفقودين منذ حادث الثلاثاء الذي وقع في مضيق بين جزيرتي إيفيا وأندروس اليونانيتين.

وأضاف البيان أن من بين القتلى 5 أطفال.

هذا وألقي القبض على اثنين من الناجين الـ 12 للاشتباه في عملهما لصالح عصابة التهريب التي نظّمت الرحلة غير الشرعية من تركيا.

من جهتهم، قال الناجون وجميعهم من الرجال، إن الزورق انطلق من إزمير في غربي تركيا وعلى متنه 68 شخصا، وانقلب قبل أن يغرق وسط مياه بحر إيجه.

المصدر: أ ب

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