من جدة إلى الدوحة.. سعودي يمشي 55 يوما دعما لمنتخب بلاده وتفنيدا للتصورات الخاطئة عن العالم العربي

قطع الرحالة السعودي عبد الله السلمي المسافة الفاصلة بين مدينة جدة السعودية والعاصمة القطرية الدوحة سيرا على الأقدام، في رحلة استمرت 55 يوما، دعما لمنتخب بلاده.

وأعرب عبد الله السلمي الذي وصل إلى كورنيش الدوحة الأسبوع الماضي، لتشجيع منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022، عن أمله بأن تشكل رحلته التي استمرت لـ 55 يوما، حافزا لمد جسور التعاون وبناء العلاقات بين الناس وتبديد الأفكار والتصورات الخاطئة عن العالم العربي.

واختار الرحالة ومشجع كرة القدم أسلوبا خاصا للتعبير عن دعمه وتشجيعه للمنتخب السعودي، حيث عقد العزم على القيام برحلة يعبر فيها الصحراء من مسقط رأسه في مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر، وصولا إلى الدوحة على الخليج العربي، سيرا على الأقدام لمسافة تزيد عن 1600 كلم.

وانطلق السلمي في رحلته سيرا على الأقدام من مدينة جدة في 9 سبتمبر الماضي، واضعا نصب عينيه الوصول إلى قطر التي تستضيف المونديال لأول مرة في العالم العربي.

وأعرب السلمي في حوار لموقع "Qatar2022.qa" من أمام معبر أبو سمرة الحدودي، سعادته بالاستقبال الحافل من الجمهور الذي كان بانتظاره عند مروره من المعبر الحدودي بين السعودية وقطر، وكذلك عند وصوله إلى كورنيش الدوحة، والذين احتفلوا بإنجازه ونجاحه في إتمام رحلته لحضور المونديال، بالتقاط الصور التذكارية تحت سارية العلم السعودي، عند ساعة العد التنازلي للمونديال.

وقال: "عندما سمعت الأمير تميم، يقول إن جمهور كأس العالم على موعد مع تجربة استثنائية في مونديال قطر، قلت سأذهب إلى هناك ولو مشيا، ووضعت خطة لرحلتي نحو كأس العالم، بأن أنطلق من كورنيش جدة على ساحل البحر الأحمر، وصولا إلى الدوحة، لأصبح أول من يقطع هذه المسافة بين المدينتين عبر الجزيرة العربية سيرا على قدميه".

وصرح: "أريد من خلال هذه الرحلة أن أثبت للجميع أن لا شيء مستحيل مع التصميم والمثابرة، حيث يمكننا تحقيق ما نسعى إليه عبر التحلي بقوة الإرادة والعمل الجاد".

ويأمل مشجع منتخب الصقور الخضر بأن تصل أخبار رحلته التي قطع فيها مسافات طويلة، إلى مسامع لاعبي منتخب بلاده، وأن تشكل هذه المغامرة حافزا لهم لبذل أقصى جهودهم وتقديم أفضل أداء في منافسات البطولة.

ويستهل المنتخب السعودي رحلته في منافسات المونديال من أرضية استاد لوسيل في 22 نوفمبر بمواجهة منتخب الأرجنتين، الفائز بكأس العالم مرتين، ثم مباراته مع بولندا في 26 نوفمبر في استاد المدينة التعليمية، قبل أن يعود إلى استاد لوسيل لمواجهة المكسيك يوم 30 نوفمبر، في ختام منافسات المجموعة الثالثة.

خلال استقبال اخونا الرحالة السعودي عبد الله السلمي الذي وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة مشيًا على الأقدام قادماً من جدة بعدما قطع أكثر من 1600 كيلومتر خلال 55 يوماً لحضور كأس العالم FIFA قطر 2022 🇶🇦❤️🇸🇦 @Abdul_THCpic.twitter.com/2JnwypUokb — محمد الضاحي (@maldahi) October 31, 2022

الرحّالة السعودي عبد الله السلمي: آمل أن تسهم رحلتي في تبديد التصورات الخاطئة عن المنطقة.#استاد_الدوحةhttps://t.co/TzZEprEdRXpic.twitter.com/4ogtATCjSG — استاد الدوحة (@staddoha) November 5, 2022

اختار الرحالة ومشجع كرة القدم السعودي عبد الله السلمي أسلوباً خاصاً للتعبير عن دعمه لمنتخب بلاده وسعادته بانطلاق مونديال #قطر2022، بالقيام برحلة سيراً على الأقدام من مدينة جدة إلى الدوحة قطع فيها أكثر من 1600 كلم على مدى 55 يوماً. للمزيد: https://t.co/NtnP8PGA6kpic.twitter.com/0ojGXwALpY — SC News (@roadto2022news) November 5, 2022

المصدر: موقع "Qatar2022.qa"