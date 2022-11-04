أحد أصحاب "نظرية المؤامرة" ممنوع من دخول معظم الدول الأوروبية

حظرت حكومة هولندا على صاحب "نظرية المؤامرة" البريطاني، ديفيد إيكي، دخول معظم أوروبا لمدة عامين وسط مخاوف من أن يؤدي وجوده المزمع في مظاهرة نهاية الأسبوع في أمستردام إلى اضطرابات.

وقال وزير العدل الهولندي ديلان ييلغوز زيغيريوس للصحفيين إن حرية التعبير والحق في التظاهر من الحقوق الأساسية "لكنهما ليسا بلا حدود".

ويعد إيكي أحد المدافعين البارزين عن اعتقاد يقول إن جنسا من السحالي استولى على الأرض من خلال الظهور في شكل قادة بشريين.

وتعرض إيكي للطرد من "تويتر" بعد نشره معلومات خاطئة حول كوفيد-19، بما في ذلك الادعاءات بأن اليهود وأبراج الجيل الخامس من التكنولوجيا الخلوية كانوا وراء الجائحة.

وحسب رسالة نشرها عبر موقعه في الإنترنت، خاطبت سلطات الهجرة الهولندية إيكي بالقول إن "هناك مؤشرات ملموسة على أن وصولك إلى هولندا يشكل تهديدا للنظام العام".

ووصف إيكي الحظر بأنه "رد غير عادي ومبالغ فيه".

ويحظر الأمر الهولندي على إيكي دخول 26 دولة في منطقة "شنغن" الأوروبية الخالية من جوازات السفر.

وكان من المتوقع أن يلقي إيكي كلمة في مظاهرة يوم الأحد نظمتها جماعة مناهضة للسلطة تسمى "معا من أجل هولندا". وقالت سلطات إنفاذ القانون إن التجمع كان من المتوقع أن يجتذب متظاهرين مضادين، بما في ذلك جماعات يسارية متطرفة.

يذكر أن إيكي كان منع من دخول أستراليا التي ألغت تأشيرته قبل جولة كانت مقررة له.

المصدر: "أسوشيتد برس"