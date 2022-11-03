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مزارع إندونيسي يستعد للزواج للمرة 88

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مزارع إندونيسي يستعد للزواج للمرة 88
Globallookpress
مزارع إندونيسي يستعد للزواج للمرة 88
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أعلن مزارع من جاوة الغربية في إندونيسيا يبلغ من العمر 61 عاما أنه سيتزوج للمرة 88، مشيرا إلى أنه سيعود لإحدى زوجاته السابقات لأنها لا تزال متيمة بحبه على حد تعبيره.

وذكر موقع "Tribunnews" أن هذا المواطن الذي يدعى كان، مستعد للزواج من زوجته السابقة من زواجه رقم 86.

وصرح الرجل الملقب بـ "Playboy King" لتزوجه مرات عديدة، بأنه لا يستطيع رفض عودة زوجته السابقة إليه.

وقال: "على الرغم من مرور وقت طويل منذ انفصالنا، إلا أن الحب بيننا لا يزال قويا".

وادعى أن زوجته القديمة الجديدة لا تزال متيمة بحبه رغم أن زواجهما استمر لمدة شهر فقط في ذلك الوقت.

وكشف الرجل أنه تزوج للمرة الأولى في سن الرابعة عشرة وأن زوجته الأولى تكبره بعامين.

وذكر أنه وبسبب سلوكه السيئ حينها طلبت زوجته الطلاق بعد عامين من الزواج، دون الخوض في تفاصيل الموقف السيئ.

وأكد قائلا: "بدلا من ارتكاب الفاحشة، الأفضل أن أتزوج".

ومن غير الواضح عدد الأطفال الذين أنجبهم كان من زيجاته البالغ عددها 87.

المصدر: وسائل إعلام

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