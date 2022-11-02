مضيفة طيران روسية تشعل "إنستغرام" بجمالها (صور)

نشر حساب إنستغرام مختص بصور مضيفات الطيران، صورة مضيفة شركة الطيران الروسية "بوبيدا"، مرتدية الزي الرسمي على متن الطائرة، ما تسبب في إثارة حماس المتابعين.

وينشر حساب "beautifull_cabincrews"، سلسلة من الصور تغطي أوقات الفراغ لأفراد الطاقم على "إنستغرام".

وفي الصور التي نشرت، تقف مضيفة طيران تدعى كارولينا، في ممر الطائرة، مرتدية سترة زرقاء بلا أكمام، وقميص أبيض وبنطال أزرق كحلي.

وسرعان ما أشعل ظهور المرأة الروسية تفاعل الجمهور، الذي أشاد بجمالها، وبدأوا في ترك تعليقات إعجاب تحت المنشور.

beautifull_cabincrews

beautifull_cabincrews

وكانت بعض التعليقات، "واو"، "أنت لطيفة جدا"، "إنها رائعة"، "إنها رقيقة جدا ومثيرة في نفس الوقت"، "يمكنني النظر إلى الصورة إلى ما لا نهاية"، "امرأة جميلة جدا".

المصدر: لينتا.رو