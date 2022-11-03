أكبر مصنع لتجميع "آيفون" في العالم يخضع للحجر الصحي!

أمرت السلطات الصينية بفرض الحجر الصحي على منطقة صناعية رئيسية في مدينة تشنغتشو.

ويؤثر القرار بصرامة على أعمال آبل، حيث سيؤثر ذلك على مصنع تجميع "آيفون" وهو أمر حاسم لطرح سلسلة 14 الجديدة.

ووضعت المنطقة الاقتصادية بمطار تشنغتشو (ZAEZ) تحت "إغلاق ثابت" يوم الأربعاء لمدة أسبوع على الأقل، وفقا لبيان صادر عن الحكومة المحلية. وهذا يعني أنه تم تعليق جميع الأعمال والسفر غير الضرورية في المنطقة. وأُمر الناس بالعمل من المنزل إن أمكن، ما لم ينضموا إلى القوات التطوعية للوقاية من "كوفيد-19".

وتأتي هذه الخطوة على خلفية تقارير عن نزوح جماعي للعمال من مصنع في ZAEZ تديره مجموعة Foxconn Technology Group، التي تجمع أجهزة "آيفون". ويُظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية الأسبوع الماضي، أشخاصا يغادرون المنشأة سيرا على الأقدام لأن وسائل النقل العام في المدينة كانت مقيدة بسبب مخاوف من "كوفيد-19".

Workers reportedly escaping #Apple’s largest #iPhone factory in #China to avoid COVID-19 curbs



The Foxconn plant in #Zhengzhou, #Henan province, is one of the largest factories in China that assembles products for #Apple Inc., including its latest iPhone 14 devices. pic.twitter.com/7q993Z9ouB — ANews (@anews) October 31, 2022

ويوظف المصنع حوالي 300000 عامل. ويبدو أن سبب الإخلاء هو تفشي المرض في المبنى والمخاوف من الإغلاق الكامل. ووعدت Foxconn يوم الأحد بتوفير وسائل النقل لأولئك الذين يرغبون في المغادرة، بالإضافة إلى ظروف العمل الصحية واختبارات PCR اليومية لأولئك الذين يرغبون في البقاء.

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وقدمت بعض المدن في مقاطعة خنان في وسط الصين، حيث تقع مدينة تشنغتشو، المساعدة للعمال، وحثتهم على طلب حافلات لإحضارهم إلى مسقط رأسهم. ومن المتوقع أن يخضعوا للحجر الصحي.

وتم وضع المصنع سابقا تحت نظام "إدارة الحلقة المغلقة"، والذي يتضمن الحد من حركة الموظفين في المجمع لمنع انتقال العدوى. وبحسب رويترز، شهد المصنع انخفاضا حادا في الإنتاج، من المتوقع أن يتسبب في تراجع شهري يصل إلى 30٪.

وتحتفظ الحكومة الصينية بسياسة عدم التسامح مطلقا مع "كوفيد"، وتفرض عمليات إغلاق لسحق تفشي المرض.

ويوصف مصنع Foxconn في مدينة تشنغتشو بأنه أكبر منشأة لتجميع "آيفون" في العالم. ووفقا لتقدير استشهد به موقع "بلومبرغ"، فإنه مسؤول عن 80٪ من سعة سلسلة "آيفون 14" الجديدة، بما في ذلك أكثر من 85٪ من سعة "آيفون 14 Pro". وتم الكشف عن الخط لأول مرة في سبتمبر.

المصدر: RT