مصر.. إعلان حالة الطوارئ في الإسكندرية

استعدادا لهطول الأمطار بالإسكندرية في مصر، أعلنت إدارة شركة الصرف الصحي في المدينة، رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من صباح غد الاثنين.

تحدث رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اللواء مهندس محمود نافع، عن رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من صباح الغد، وذلك استعدادا لهطول الأمطار.

وطبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية المحلية، من المتوقع غدا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظة الإسكندرية بنسبة حدوث 40 بالمئة.

وأكد اللواء نافع في بيان، مساء اليوم الأحد، أنّه بناء على ذلك تقرر وقف الإجازات وبدل الراحات، على أن تنتشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة وتستمر أعمال تطهير المصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية، وتفريغ بيارات محطات الرفع أولا بأول.

وفي الإطار ذاته، شدّد المسؤول على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا مع حالة الطقس بالإسكندرية غدا.

كما لفت أيضا إلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل.

وفي جانب التأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، أوصى رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بالتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورا حيال وجود أي شكاوى.

وفي بيانه أيضا، أكد نافع على التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمواجهة أمطار الإسكندرية غدا.

المصدر: بوابة الوطن الإخبارية