نشطاء المناخ يواصلون احتجاجاتهم ويستهدفون "الفتاة ذات القرط اللؤلئي" في هولندا

أضحت لوحة الرسام يوهانس فيرمير، "الفتاة ذات القرط اللؤلئي"، أحدث عمل فني يستهدفه نشطاء المناخ، بعد الحادثة الواقعة يوم الخميس 27 أكتوبر، في متحف ماورتشهاوس، في لاهاي.

فقد أظهر مقطع فيديو نُشر على "تويتر" رجلا يصب محتوى علبة، يبدو أنها صلصة طماطم، على آخر بدا أنه يحاول لصق رأسه باللوحة الشهيرة عالميا.

BREEK - Meisje met de parel van Johannes Vermeer besmeurd in #Mauritshuis. pic.twitter.com/XzAZTOoBv9 — Steven Bakker (@Kolpen) October 27, 2022

وذكرت محطة "إن أو إس" الهولندية أن متحف ماورتشهاوس قال إن اللوحة الثمينة للرسام الهولندي لم تتضرر.

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وظهر أحد الناشطين الذي كان يرتدي قميصا مكتوبا عليه Just Stop Oil، يصرخ قائلا: "كيف تشعر عندما ترى شيئا جميلا لا يقدر بثمن يتم تدميره أمام عينيك؟ ألا تشعر بالغضب؟ هذا هو الشعور إياه نشعره عندما نرى الكوكب يتم تدميره أمام أعيننا".

ويشار إلى أن حركة Just Stop Oil هي ائتلاف من مجموعات تعمل معا لضمان التزام الحكومات بوقف إصدار تراخيص الوقود الأحفوري الجديد وإنتاجه.

وقال متحف ماورتشهاوس إن شخصين ألصقا نفسيهما باللوحة الشهيرة والجدار المجاور لها، بينما ألقى آخر بمادة غير معروفة، لكن العمل الفني كان خلف الزجاج ولم يتضرر.

وتوضح المقاطع المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي نشطاء يرتدون قمصانا كتب عليها Just Stop Oil" ويقولون "ما هو شعوركم؟"، فيما هتف زوار المتحف: "يا، للعار" و"أنت غبي".

ويأتي الهجوم بعد أن سكب نشطاء بيئيون حساء الطماطم على لوحة "عباد الشمس" للفنان الهولندي فنسنت فان غوخ في المتحف الوطني في لندن، وقاموا بإلقاء البطاطا المهروسة على لوحة مونيه في ألمانيا.

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وقال متحف ماورتشهاوس في بيان لوكالة "فرانس برس": "قرابة الساعة الثانية بعد الظهر (12:00 بتوقيت غرينتش) ألصق شخصان نفسيهما بلوحة "الفتاة ذات القرط اللؤلئي"، التي رسمها يوهانس فيرمير. وقام أحدهما بلصق رأسه على الزجاج الذي تتواجد اللوحة خلفه، وقام الشخص الآخر بلصق يده على الحائط الأخضر بجانب اللوحة. وألقى شخص ثالث مادة غير معروفة على اللوحة".

وأشار المتحف إلى أن الخبراء قاموا على الفور بفحص اللوحة، "ولحسن الحظ اللوحة ... لم تتضرر. وستعود اللوحة للعرض في أسرع وقت ممكن".

وأضافت المتحف: "الفن أعزل.. ومحاولة إتلافه لأي سبب كان ندينها بشدة".

وأفادت شرطة لاهاي عبر "تويتر" أنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص في المتحف بتهمة "العنف عموما ضد الممتلكات"، لكنها لم تذكر أي تفاصيل إضافية.

المصدر: ndtv