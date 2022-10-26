بعد طرده من دوانينغ ستريت.. الثعلب يعود من جديد مع انتخاب سوناك

نشرت وكالة "أسوشيتد برس" صورة لثعلب أمام مقر رئاسة الحكومة البريطانية "داونينغ ستريت 10"، ليعلق القط لاري قائلا: "هو من جديد".

ونشرت هذه الصورة في الليلة التالية لانتخاب ريشي سوناك رئيسا لحزب المحافظين والحكومة البريطانية.

وأعاد حساب القط لاري عبر "تويتر" نشر الصورة قائلا: "هو من جديد!". وذلك بعدما شهد مقر رئاسة الحكومة قبل أيام، مواجهة فريدة من نوعها، عندما تصدى القط لاري الذي يقيم في المقر، لثعلب دخيل.

This guy again! https://t.co/e3c5ly18Hg — Larry the Cat (@Number10cat) October 25, 2022

وجاء القط لاري إلى مقر رئاسة الحكومة البريطانية في عام 2011، ومنح منصب كبير صائدي الفئران في عهود 5 رؤساء حكومات هم: ديفيد كاميرون، وتيريزا ماي، وبوريس جونسون، وليز تراس، والآن ريشي سوناك.

المصدر: RT