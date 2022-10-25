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"لم يستحم منذ عقود".. وفاة أقذر رجل في العالم (صور)

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ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن آمو حاجي، الرجل الإيراني الملقب بـ"أقذر رجل في العالم" الذي لم يستحم منذ عقود، توفي عن عمر يناهز 94 عاما.

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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بأن آمو حاجب الذي لم يغتسل منذ أكثر من نصف قرن وكان أعزب، توفي يوم الأحد الماضي، في قرية دجة بمحافظة فارس الجنوبية.

ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي قوله إن الرجل تجنب الاستحمام خوفا من "المرض".

وأوضحت "إرنا" أن "القرويين أخذوه للمرة الأولى قبل بضعة أشهر إلى الحمام ليغتسل".

تجدر الإشراة إلى أنه تم إصدار فيلم وثائقي قصير بعنوان "الحياة الغريبة لآمو حاجي" تم تصويره عام 2013  بحسب وسائل إعلام إيرانية.

المصدر: "فرانس برس"

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