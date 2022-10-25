بايدن يهنئ كامالا هاريس بعيد ميلادها "على طريقته"

ليست المرة الأولى وربما لن تكون الأخيرة التي يخطئ فيها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أثناء وقوفه أمام الميكروفون.

هذه المرة هنأ الرئيس نائبته كامالا هاريس بقوله: "عيد ميلاد سعيد، رئيسنا العظيم".

وكان الاحتفال ببلوغ هاريس مؤخرا 58 عاما، بينما يبلغ عمر بايدن الآن 79 عاما، ويخطط للترشح لولاية ثانية عام 2024، في الوقت الذي وصف فيه مؤخرا المخاوف بشأن صحته بالمبررة، حيث قال إن للناخبين الحق في القلق وهو أمر طبيعي بالنسبة لسنه.

وكانت جريدة "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن مصادر في الحكومة السعودية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يشكك في القدرات العقلية لبايدن ويسخر من بعض هفواته أثناء محادثاته الخاصة معه، وكان بايدن قد زار الرياض الصيف الماضي وطلب من المملكة العربية السعودية زيادة إنتاج النفط. في 5 أكتوبر الجاري، خفضت المملكة إنتاجها بمقدار 2 مليون برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر.

المصدر: تليغرام