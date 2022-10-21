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بالفيديو.. علييف يقبل تحدي أردوغان ويرفع الأثقال

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بالفيديو.. علييف يقبل تحدي أردوغان ويرفع الأثقال
الصورة ملتقطة من الفيديو
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تحدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، بأن يقوم برفع الأثقال، فما كان من الأخير إلا أن قبل التحدي.

ويظهر علييف في الفيديو الذي نشرته قناة TRT التركية، وهو يقوم بخلع السترة التي كان يرتديها ليبدأ في رفع الأثقال، وسط تصفيق أردوغان والوفد الذي كان معهما.

يذكر أن أردوغان يقوم بزيارة إلى أذربيجان. وافتتح الرئيسان مطار زانجيلان الدولي في قره باغ، ضمن مجموعة من المشاريع الاقتصادية بين البلدين.

ورافق أردوغان في زيارته التي استمرت ليوم واحد، وزير الدفاع خلوصي أكار، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو.

المصدر: RT

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