بالفيديو.. علييف يقبل تحدي أردوغان ويرفع الأثقال

تحدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، بأن يقوم برفع الأثقال، فما كان من الأخير إلا أن قبل التحدي.

ويظهر علييف في الفيديو الذي نشرته قناة TRT التركية، وهو يقوم بخلع السترة التي كان يرتديها ليبدأ في رفع الأثقال، وسط تصفيق أردوغان والوفد الذي كان معهما.

موقف طريف.. الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يرفع الأثقال بعد أن تحداه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لفعل ذلك على هامش زيارته إلى أذربيجان، لافتتاح عدد من المشاريع في إقليم قره باغ الذي استردته أذربيجان من الاحتلال الأرميني pic.twitter.com/ePV72hmw5W — TRT عربي (@TRTArabi) October 20, 2022

يذكر أن أردوغان يقوم بزيارة إلى أذربيجان. وافتتح الرئيسان مطار زانجيلان الدولي في قره باغ، ضمن مجموعة من المشاريع الاقتصادية بين البلدين.

ورافق أردوغان في زيارته التي استمرت ليوم واحد، وزير الدفاع خلوصي أكار، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو.

المصدر: RT