خبازة تصنع تمثالا من الخبز لأحد أبطال "حرب النجوم" (صورة)

صنعت سيدتان في الولايات المتحدة تمثالا من الخبز يبلغ طوله 6 أقدام (1.8 متر) لبطل سلسلة أفلام "حرب النجوم" كما ظهر بعد تجميده بالكربونيت في فيلم "الإمبراطورية ترد الضربات".

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وتحت عبارة "ربما يكون بان سولو ضخما، لكن بان سولو عبارة عن قطعة خبز!"، كشف مخبز في منطقة خليج سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة عن التمثال، حيث تظهر التفاصيل المصممة بدقة وجه هان سولو المنزعج ويداه ممدوتان.

وبحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، فقد أمضت هانالي بيرفان ووالدتها كاثرين بيرفان أسابيع في صب وتجميع أجزاء التمثال المنحوت بالحجم الطبيعي باستخدام الخشب ونوعين من العجين، بما في ذلك نوع من العجين الخالي من الخميرة والذي يحتوي على قدر أعلى من السكر ليبقى فترة أطول، فيما كانتا تعملان على التمثال في الليل بعد انتهاء نوبات العمل في المخبز.

وفي حديث لصحيفة "نيويورك تايمز"، قالت هانالي بيرفان: "مجرد العثور على المتعة في جزء مختلف من الطعام هو أمر مهم حقا".

ويعرض التمثال الآن خارج المخبز، الذي يقع على بعد حوالي نصف ساعة بالسيارة شمال سان فرانسيسكو، إذ أنه سيشارك في مسابقة داون تاون بينيسيا ماين ستريت سكيركرو السنوية، حيث سيصوت الجمهور لاختيار التمثال الأفضل بين أكثر من عشرين عملا قامت بإعدادها الشركات المحلية، ولكن لن يستمر بان سولو إلى الأبد، حيث سيتم تحويل العجين في النهاية إلى سماد ولن يكون صالحا للأكل.

AP

المصدر: " أ ب"