بايدن في زلة لسان جديدة: ابني البكر فارق الحياة في العراق!

في زلة لسان جديدة خانته فيها الذاكرة، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال خطاب ألقاه إن نجله، الذي توفي بمرض السرطان في عام 2015 ، "فارق الحياة في العراق".

إقرأ المزيد

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الجنود الأمريكيين، الذي شاركوا لاحقًا في الحرب العالمية الثانية وعملوا ضد القوات الألمانية، تم تدريبهم في كولورادو، مضيفا قوله: "فلتتخيلوا. أقول هذا بصدق. أقول هذا بصفتي والد لشخص حصل على النجمة البرونزية، وسام الخدمة المتميزة وضحى بحياته في العراق".

الابن الأكبر للرئيس الأمريكي الحالي، بو بايدن، كان خدم في العراق عامي 2008-2009، وتوفى في عام 2015، عن عمر ناهز 46 عاما بسبب سرطان الدماغ بعد دخوله المستشفى في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر جو بايدن في وقت سابق أن سرطان ابنه ربما يكون ناجما عن التعرض للمواد السامة التي انبعثت أثناء حرق النفايات في المنشآت العسكرية الأمريكية ، بما في ذلك في العراق.

المصدر: iz.ru