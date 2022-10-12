موسك يطلق "أروع عطر على وجه الأرض" محققا مليون دولار في غضون ست ساعات

أعلن الملياردير إيلون موسك عن دخوله عالم صناعة العطور، اليوم الثلاثاء، بالترويج لعطره Burnt Hair، الذي ادعى أنه باع 10 آلاف زجاجة منه في غضون ساعات من إطلاقه.

واستخدم موسك يوم الثلاثاء وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لعطره الجديد، واصفا إياه بأنه "أفضل عطر على وجه الأرض"، وغيّر ملف تعريفه على "تويتر" إلى "بائع عطور".

ويبدو أن هذا العطر هو تحقيق لتغريدة نشرها الملياردير الأمريكي في سبتمبر الماضي، حين أعلن أن أن شركته The Boring Company ستطلق عطرا للرجال من شأنه أن يساعدهم على التميز وسط حشد من الناس.

10,000 bottles of Burnt Hair sold! — Elon Musk (@elonmusk) October 12, 2022

والعطر معروض للبيع الآن مقابل 100 دولار للزجاجة على موقع شركة Boring Company، والتي تشرف على مشروع حفر الأنفاق.

وتُظهر الصور الإعلانية زجاجة حمراء بغطاء على شكل حجر كريم يشبه الياقوت، وكتب اسم العطر على الزجاجة الصغيرة بأحرف فضية متصلة وبخط عريض.

وتجاوزت مبيعات العطور بالفعل 10 آلاف زجاجة في وقت مبكر من صباح الأربعاء، كما كتب موسك في تغريدة له، ما يعني أنه حقق مبيعات بقيمة مليون دولار في غضون ست ساعات من بدء تشغيل المنتج.

المصدر: ذي فيرج