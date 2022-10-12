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ماذا يفعل جونسون بعد أن غادر منصبه؟

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ماذا يفعل جونسون بعد أن غادر منصبه؟
AFP
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أفادت صحيفة "الإندبندنت" بأن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، وبعد أشهر من استقالته من منصبه، قرر أخيرا إيجاد عمل ليشغل به نفسه.

وحسب الصحيفة البريطانية فإن جونسون أنشأ شركة خاصة جديدة تسمى "The Office Of Boris Johnson". وقالت: "نتطلع إلى رؤية ما يفعله هذا المكتب، لأنه عندما سئل عن ذلك، كان المتحدث باسم جونسون غامضا للغاية".

وقال المتحدث للصحيفة: "مكتب بوريس جونسون المحدود (Boris Johnson Ltd)، سيدعم مكتب بوريس جونسون الخاص بما يتماشى مع الهياكل المماثلة التي أنشأها رؤساء الوزراء السابقون".

وأوضحت "الإندبندنت" أن الشركة تدرج شيلي ويليامز ووكر، التي كانت تترأس العمليات في مقر رئاسة الحكومة، تحت قيادة جونسون، كمدير وحيد لها.

المصدر: "الإندبندنت"

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