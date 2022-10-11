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في أحدث ظهور لها.. إيفانكا ترامب ترتدي بدلة بسعر فاق 6 آلاف دولار (صورة)

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في أحدث ظهور لها.. إيفانكا ترامب ترتدي بدلة بسعر فاق 6 آلاف دولار (صورة)
Gettyimages.ru
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ظهرت ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إيفانكا، يإطلالة باهظة الثمن تكونت من بدلة ماركة "Miu Miu"، وحذاء ماركة "جيانفيتو روسي".

وتدافع المصورون لالتقاط صور لسيدة الأعمال رفقة زوجها جاريد كوشنر في لندن، حيث ظهرت مرتدية بدلة تويد من ماركة "Miu Miu" الإيطالية، والتي تتكون من سترة ذات ياقة بيضاء مطرزة بقيمة 5500 دولار وتنورة قصيرة بسعر 1320 دولارا.

وتظهر الصور أن إيفانكا اختارت حذاء بكعب عال أبيض وأسود بإدخالات شفافة من ماركة "جيانفيتو روسي"، بسعر يبلغ 815 دولارا. وعدة خواتم ذهبية وأقراط صغيرة.

في أحدث ظهور لها.. إيفانكا ترامب ترتدي بدلة بسعر فاق 6 آلاف دولار (صورة)
TheImageDirect.com

وفي مارس، تعرضت إيفانكا ترامب لانتقادات بعد تسمير البشرة، وظهرت ايفانكا في زي الشاطئ، لفت وجها المُسمر بشكل مفرط انتباه المستخدمون، الذين قالوا، تحول وجهها إلى اللون الأحمر بسبب التعرض الطويل جدا للشمس.

المصدر: لينتا.رو

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