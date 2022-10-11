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بافيل دوروف يرفض التقدم في السن

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بافيل دوروف يرفض التقدم في السن
Legion-Media
مؤسس "تليغرام" بافيل دوروف
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أعلن مؤسس ميسنجر" تليغرام" بافيل دوروف أنه قرر إلغاء عيد ميلاده الثامن والثلاثين.

رفض رجل الأعمال الروسي ومؤسس Telegram بافيل دوروف ، البالغ من العمر 38 عاما في 10 أكتوبر، التقدم في السن. أعلن ذلك على قناته "تليغرام".

وشكر دوروف المستخدمين على تحياتهم التي بعثوا بها إليه بمناسبة حلول عيد ميلاده. مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه قرر إلغاء الاحتفال بعيد ميلاده الثامن والثلاثين بسبب أن العالم يمر اليوم بأوقات معقّدة.

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وأضاف قائلا: "لذلك ما زلت في الـ37  من عمري".

وكان زملاء بافيل دوروف من فترة الدراسة في المدرسة قد تحدثوا في مدوّناتهم على "تليغرام"عنه حين كان تلميذا في المدرسة. على سبيل المثال وصفته إحدى زميلاته في الفصل الدراسي بأنه كان تلميذا هادئا ولم يكن يميل إلى الشغف. وفي الوقت نفسه، قال، دانييل، وهو زميل آخر لدوروف،  إن مؤسس Telegram كان يتصرف بغطرسة في تواصله  مع أقرانه.

يذكرأن بافل دوروف هو رجل الأعمال الروسي الذي  أسس شبكة التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي" (VK) وترأسها منذ عام 2006. وتركها عام 2014 نتيجة نزاع مع مساهمين جدد. وبعد ذلك، غادر روسيا وبدأ في تطوير ميسنجر Telegram الخاص به.

ومن المعروف أن دوروف لديه جوازات سفر من دول أخرى غير روسيا، بينها فرنسا والإمارات العربية المتحدة ودولة سانت كيتس ونيفيس.

المصدر: لينتا. رو

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