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يقطينة تحقق رقما قياسيا في مسابقة بالولايات المتحدة (صور + فيديو)

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يقطينة تحقق رقما قياسيا في مسابقة بالولايات المتحدة (صور + فيديو)
Gettyimages.ru
يقطينة تحقق رقما قياسيا بوزن 2560 رطلا بمسابقة في كاليفورنيا
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حطّم معلم بستنة من ولاية مينيسوتا الأمريكية رقما قياسيا جديدا في الولايات المتحدة اليوم الاثنين، لأثقل يقطينة بفضل ثمرته التي بلغ وزنها 2560 رطلا.

وسجل ترافيس غينغر، من مدينة أنوكا بولاية مينيسوتا، رقما قياسيا جديدا وفاز بمسابقة سنوية لأثقل يقطينة في شمال كاليفورنيا.

ونقل غينغر اليقطينة العملاقة لمدة 35 ساعة ليرى عمله الشاق يؤتي ثماره في النسخة التاسعة والأربعين لبطولة العالم لأثقل يقطينة في هاف مون باي جنوب سان فرانسيسكو.

وحطم غينغر، الذي فاز أيضا في المسابقة نفسها في شمال كاليفورنيا في عام 2020، الرقم القياسي المسجل الأسبوع الماضي في نيويورك لمزارع بفضل يقطينته الضخمة التي بلغ وزنها 2554 رطلا.

ويحمل مزارع في إيطاليا الرقم القياسي العالمي لأثقل يقطينة زنة 2702 رطلا سجلت عام 2021، وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

المصدر: أ ب

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