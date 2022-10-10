يقطينة تحقق رقما قياسيا في مسابقة بالولايات المتحدة (صور + فيديو)

حطّم معلم بستنة من ولاية مينيسوتا الأمريكية رقما قياسيا جديدا في الولايات المتحدة اليوم الاثنين، لأثقل يقطينة بفضل ثمرته التي بلغ وزنها 2560 رطلا.

وسجل ترافيس غينغر، من مدينة أنوكا بولاية مينيسوتا، رقما قياسيا جديدا وفاز بمسابقة سنوية لأثقل يقطينة في شمال كاليفورنيا.

ونقل غينغر اليقطينة العملاقة لمدة 35 ساعة ليرى عمله الشاق يؤتي ثماره في النسخة التاسعة والأربعين لبطولة العالم لأثقل يقطينة في هاف مون باي جنوب سان فرانسيسكو.

وحطم غينغر، الذي فاز أيضا في المسابقة نفسها في شمال كاليفورنيا في عام 2020، الرقم القياسي المسجل الأسبوع الماضي في نيويورك لمزارع بفضل يقطينته الضخمة التي بلغ وزنها 2554 رطلا.

ويحمل مزارع في إيطاليا الرقم القياسي العالمي لأثقل يقطينة زنة 2702 رطلا سجلت عام 2021، وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.

BREAKING: Travis Gienger out of Minnesota has won the World Championship Pumpkin Weigh-Off with his pumpkin coming in at 2560 lbs!!! Officials say is the largest pumpkin ever grown in North American history. He wins $9/lb adding up to $23,040! @abc7newsbayareapic.twitter.com/VhjbDwjG8b — Lena Howland (@LenaHowland) October 10, 2022

This is the last pumpkin to be weighed and the expectations are high.



It came all the way from Minnesota and weighs in at…



2560 lbs, setting a new American record! pic.twitter.com/yRcQIzS1uh — Ginger Conejero Saab (@gingerconejero) October 10, 2022

Minnesota grower wins $23,000 for biggest pumpkin at the World Championship Pumpkin Weigh-off in Half Moon Bay. "Maverick" weighed 2560 pounds. https://t.co/9KtuyRyQmC@nbcbayareapic.twitter.com/Y4X7XN7pP6 — Janelle Wang (@janellewang) October 10, 2022

المصدر: أ ب