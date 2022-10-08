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السلطات الأمريكية تعتقل شخصين ارتكبا جريمة غريبة من نوعها

متفرقات

السلطات الأمريكية تعتقل شخصين ارتكبا جريمة غريبة من نوعها
Globallookpress
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اعتقلت الشرطة الأمريكية رجلين في ولاية كاليفورنيا أقدما على ارتكاب أغرب جريمة سرقة تشهدها الولايات المتحدة على الإطلاق، حيث سرقا 57 بطيخة من أحد الحقول.

وتعليقا على الحادثة، قال مكتب شرطة مقاطعة ميرسيد أن رجال الشرطة توجهوا إلى مزرعة بولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد الإبلاغ عن واقعة تعد وسرقة.

وعندما وصل رجال الشرطة الأمريكية تحدثوا إلى صاحب المزرعة الذي قال بأن الناس يسرقون البطيخ من حقله.

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وفي بيانها قالت الشرطة، إن بعض الشهود شاهدوا سيارة تغادر المزرعة مسرعة وتمكنوا من إيقافها، حيث وجدوا 57 بطيخة في السيارة.

وقال مكتب شريف المقاطعة الأمريكية، إن إريك فاسكيز (23 عاما) وبرايان فاسكيز بوينروسترو (30 عاما) تم اعتقالهما على إثر الواقعة.

ووفقا لسجلات السجن، يواجه الاثنان العديد من التهم المتعلقة بالحادثة، بما في ذلك جناية سرقة الفاكهة، كما تم إعادة البطيخ إلى صاحب المزرعة.

المصدر: وكالات

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