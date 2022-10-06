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سفير اليابان في بيروت: رصاصة طائشة في منزلي

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سفير اليابان في بيروت: رصاصة طائشة في منزلي
صورة نشرها السفير للرصاصة الطائشة
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قال السفير الياباني في بيروت تاكيشي أوكوبو، إن مقر إقامته تعرض وللمرة الثانية لرصاصة طائشة، وطالب بالكف عن إطلاق النار في الهواء بالمدينة.

وعبر حسابه في "تويتر"، قال أوكوبو: "للمرة الثانية، يتعرض مقر إقامتي إلى رصاصة طائشة على الأرجح من نوع كلاشنكوف".

وأضاف: "هذه المرة، ارتدت الرصاصة، واستقرت في بهو المنزل، لكن لم يصب أحد بأذى، أنا حزين جدا لما يحصل".

وطالب السفير بالكف عن إطلاق الرصاص في الهواء "كي لا يتحول ذلك إلى ضرر أو مأساة عند الآخرين".

المصدر: RT

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