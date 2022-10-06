سفير اليابان في بيروت: رصاصة طائشة في منزلي

قال السفير الياباني في بيروت تاكيشي أوكوبو، إن مقر إقامته تعرض وللمرة الثانية لرصاصة طائشة، وطالب بالكف عن إطلاق النار في الهواء بالمدينة.

وعبر حسابه في "تويتر"، قال أوكوبو: "للمرة الثانية، يتعرض مقر إقامتي إلى رصاصة طائشة على الأرجح من نوع كلاشنكوف".

وأضاف: "هذه المرة، ارتدت الرصاصة، واستقرت في بهو المنزل، لكن لم يصب أحد بأذى، أنا حزين جدا لما يحصل".

للمره الثانيه يتعرض مقر اقامتي الى رصاصه طائشة على الارجح من نوع كلاشنكوف. هذه المره ارتدت الرصاصه واستقرت في بهو المنزل لكن لم يصب آحد بأذى .انا حزين جدا لما يحصل. رجائي ان تكفوا عن اطلاق الرصاص في الهواء كي لا يتحول ذاك الى ضرر او ماساة عند الاخرين. pic.twitter.com/lbY59OsqU2 — Takeshi Okubo (@TakeshiOkubo3) October 6, 2022

وطالب السفير بالكف عن إطلاق الرصاص في الهواء "كي لا يتحول ذلك إلى ضرر أو مأساة عند الآخرين".

المصدر: RT