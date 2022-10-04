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روسيا تصدر عملة فضية تذكارية بصورة زويا كوسموديميانسكايا

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روسيا تصدر عملة فضية تذكارية بصورة زويا كوسموديميانسكايا
tass.ru/الخدمة الصحفية للبنك المركزي الروسي
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أعلن البنك المركزي الروسي عن إصدار عملة فضية تذكارية من فئة 2 روبل، مخصصة لتكريم أبطال الحرب العالمية الثانية.

وتبعا للبيان الصادر عن الخدمة الصحفية للمصرف فإن العملة النقدية من فئة 2 روبل مصنوعة من الفضة عيار 925، وقطر كل قطعة منها 33 ملم، وأنتجت بجودة عالية، وسيطرح منها 3000 قطعة للتداول".

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وعلى الوجه الأمامي للقطعة النقدية الجديدة نقش الشعار الحكومي للاتحاد الروسي، وعبارة "الاتحاد الروسي"، وعبارة "بنك روسيا"، وفئة العملة وتاريخ سكّها، أما على الوجه الآخر فنقشت صورة زويا كوسموديميانسكايا، المناضلة السوفيتية والحاصلة على لقب بطل الاتحاد السوفيتي.

وتبعا للبنك المركزي الروسي فإن العملة الجديدة تعتبر وسيلة قانونية للدفع النقدي على أراضي الاتحاد الروسي، ويجب قبولها دون أية قيود.

المصدر: تاس

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