كاني ويست منغمس في الوحل خلال عرض أزياء ماركة شهيرة.. وقميص عليه عبارة مثيرة تلفت الانتباه!

افتتح مغني الراب، كاني ويست، عرض دار "بالنسياغا" الذي أقيم على أرض موحلة في فيلبينت، بشمال باريس، على هامش اسبوع باريس للموضة.

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وارتدى ويست، وهو صديق لمصمم "بالنسياغا" الجورجي ديمنا، سروالا جلديا وسترة سوداء متعددة الجيوب، وقبعة تحت غطاء للرأس، وحذاء رياضيا كبيرا.

وكانت كيم كارديشيان، زوجته السابقة وملهمة "بالنسياغا"، في مقدمة الحضور، خلال العرض الذي أقيم في موقع هو عبارة عن ورشة، كانت تفوح فيها رائحة وحل قوية.

ولفتت الانتباه الاكسسوارات التي حملها العارضون الرجال، ومنها مثلا حمالات أطفال وحقائب يد ملونة وطفولية وأخرى كبيرة للتسوق وردية اللون وحقائب كتف مربعة بأكمام مدمجة، وهي من أبرز ما تضمنته تشكيلة ربيع سنة 2023 وصيفها.

أما العارضات، فلم يتوانين في السير على الأرض الموحلة بالأحذية ذات الكعوب العالية، مرتديات فساتين ضيقة وردية أو بيضاء أو سوداء، وملابس براقة وشفافة، أو أثوابا فضية أو بطرحات.

وأمس الاثنين، ارتدى كاني ويست قميصا طبعت عليه عبارة "White Lives Matter" خلال حدث "Yeezy Season 9" في أسبوع الموضة.

وأثار الفنان، الذي غير اسمه بشكل قانوني إلى "Ye"، جدلا بسبب قميصه الأسود ذي الأكمام الطويلة، والذي اعتبرته رابطة مكافحة التشهير "شعار كراهية".

المصدر : People