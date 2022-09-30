 
مباشر
عاجل
مقتل 23 شخصا وإصابة 28 آخرين بعد قصف أوكراني لقافلة مدنية كانت تحاول الانتقال من مدينة زاباروجيه

في ألمانيا...قطيع أبقار يتبنى خنزيرا بريا!

متفرقات

في ألمانيا...قطيع أبقار يتبنى خنزيرا بريا!
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tw6y

اكتسب قطيع من الأبقار في ألمانيا أتباعا غير متوقعين بعدما تبنى خنزيرا صغيرا كان وحيدا!

وقال المزارع فريدريش شتابيل أمس الخميس، إنه اكتشف الخنزير الصغير بين القطيع في منطقة بريفوردي وسط ألمانيا قبل حوالي 3 أسابيع، ومن المحتمل أنه فقد مجموعته عندما عبرت نهرا قريبا.

وأشار شتابيل إلى أنه بينما يعرف الضرر الجسيم الذي يمكن أن تسببه الخنازير البرية، فإنه لا يستطيع أن يطرد الحيوان الصغير بعيدا.

وتم إخبار الصياد المحلي بعدم إطلاق النار على الخنزير الصغير الملقب "فريدا"، وفي الشتاء يخطط شتابيل لوضعه في الحظيرة مع الأبقار الأم.

وأوضح أن "ترك الخنزير وحده الآن سيكون غير عادل".

المصدر: أ ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا