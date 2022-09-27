انتهى المشوار.. الشرطة البريطانية تلقي القبض على لاجئة أوكرانية "خطفت" رجلا من زوجته وأولاده (فيديو)

شغلت اللاجئة الأوكرانية صوفيا كركديم ذات الـ22 عاما وسائل الإعلام ومواقع التواصل قبل أشهر، حيث خطفت بريطانيا من زوجته وأولاده، فيما نتشرت أخبار جديدة عنها، كانت أسوأ هذه المرة.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فقد وضعت الشرطة البريطانية حدا لمسلسل اللاجئة الأوكرانية صوفيا كركديم، حيث تطور الأمر وقرر الشاب البريطاني توني غارنيت إنهاء علاقته معها واتصل بالشرطة التي ألقت القبض عليها.

وألقت الشرطة البريطانية القبض على صوفيا كركديم، وهي تهاجم منزل عشيقها البريطاني، وفقا لـ"ديلي ميل".

Une réfugiée ukrainienne, Sofia Karkadym, larguée par son amant britannique, Tony Garnett, a été arrêtée à Bradford après avoir essayé de défoncer la porte d'entrée de son amant en criant "Je t'aime, Tony !" pic.twitter.com/9mHtuP2pP3 — ⚜️Claire L.⚜️ (@ClaireRoyale1) September 27, 2022

ووثقت كاميرات المراقبة قيام اللاجئة الأوكرانية بركل باب منزل غارنيت الذي ترك زوجته للهروب مع الأوكرانية إلى منزل مستأجر في برادفورد،‏ إحدى مدن غرب يوركشير شمالي بريطانيا.

وكانت اللاجئة تردد على مدار ساعات خلف باب البريطاني الذي يعمل حارس أمن: "أحبك يا توني"، لكنه لم يستمع لها واتصل بالشرطة بسبب كثرة صراخها ومحاولة كسر باب منزله.

وألقت الشرطة البريطانية القبض على كركديم وأمرتها بالابتعاد عن توني غارنيت، بعد علاقة استمرت 4 أشهر.

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وعلق البريطاني على نهاية علاقته بالأوكرانية: "لا أريد التواصل معها بعد الآن، وقمت بحظر رقمها، لكنها أتت إلى المنزل محاولة الهجوم واقناعي بالعودة، فاتصلت بالشرطة كي لا تتعرض لي، وأريد استعادة أطفالي وعائلتي كاملة".

وأضاف توني: "نفذت تأشيرتها ولم تحصل على شيء هنا في هذا البلد.. لم تعد معي بعد الآن وليس لديها سبب للبقاء".

وأشار إلى أنها من مدينة لفيف الأوكرانية التي لم تتأثر مثل أجزاء أخرى من أوكرانيا، مبينا أنه يأمل أن تعود بأمان مع عائلتها.

وكشفت "ديلي ميل" أن توني ألقى باللاجئة الأوكرانية بسبب إدمانها الخمر، كما أنه أفاد بأنها اعترضت على عرض ابنتيه أمامها.

وبين أن الأمور وصلت إلى ذروتها ليلة السبت عندما طعنت جدارا بسكين في منزلهم المستأجر مرارا وتكرارا بعد أن سكرت أثناء الاحتفال بعيد ميلاده الثلاثين.

من جانبها، علقت زوجة الرجل البريطاني لصحيفة "ذي صن": "كنت أعلم أنها ستنتهي بكارثة بالنسبة لهما، لكن لم أكن أعتقد أنها ستأتي بعد أربعة أشهر فقط، ومن الصعب أن أتعاطف معه أو أسامحه ولو بعد مليون عام".

وفي يوليو أعلن توني غارنيت الذي ترك زوجته لورنا وطفليهما في برادفورد في بداية شهر مايو الماضي، عن إصابة عشيقته صوفيا كركديم 22 عاما، بـ "عمي جزئي".

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أصيبت الأوكرانية صوفيا كركديم بعدوى في العين وهي في طريقها إلى المملكة المتحدة من ألمانيا، واضطرت للخضوع لعملية جراحية استوجبت راحة لمدة 6 أشهر.

وعلق الرجل البريطاني على ما حدث لعشيقته بأنه سيتخلى عن العمل بنظام الوردية في شركة أمنية تعمل في المترو ببريطانيا ليصبح مقدم رعاية لصوفيا بدوام كامل.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية