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طائرة تتحطم أمام الجمهور في عرض جوي في الولايات المتحدة

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طائرة تتحطم أمام الجمهور في عرض جوي في الولايات المتحدة
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تحطمت طائرة خفيفة خلال مسابقة جوية في ولاية نيفادا الأمريكية بطريقة مروعة رصدت لحظاتها الأخيرة الكاميرات.

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وظهرت الطائرة في المشهد صحبة أخرى وهي تحلق قريبة من الأرض قبل أن تلامس الأرض وتشتعل بها النيران وتصطدم مرات بالأرض وقد تحولت إلى كرة متحرجة من اللهب.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الحادث المروع أسفر عنه مصرع الطيار، فيما لم يجر الحديث عن أسباب الحادث.

إلى ذلك، أفاد المنظمون بأن المسابقة أقيمت في ظروف صعبة بسبب حرائق غابات تسببت طوال الأسبوع في الحد بشدة من الرؤية في مطار رينو ستيد، حيث جرى أيضا إلغاء العديد من الرحلات الجوية.

المصدر: RT

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