نيويورك.. أردوغان يجالس المارة في حديقة "سنترال بارك" الأمريكية (فيديو)

أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، جولة في حديقة "سنترال بارك" بمدينة نيويورك الأمريكية.

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جاء ذلك على هامش تواجده في نيويورك التي وصلها أمس السبت، للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها الـ77.

ورافق أردوغان في جولته داخل "سنترال بارك"، السفير التركي في واشنطن، حسن مراد مرجان، والمندوب التركي الدائم في الأمم المتحدة، فريدون سنرلي أوغلو.

وحظي أردوغان خلال تواجده في الحديقة باهتمام من قبل الزوار، فيما تبادل أطراف الحديث والتقط الصور معهم.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس أردوغان خلال اليوم ممثلي منظمات المجتمع المدني التركية بنيويورك، ويشارك في مأدبة عشاء تقيمها اللجنة التوجيهية الوطنية التركية الأمريكية.

#نيويورك.. #أردوغان يلتقي مواطنين خلال تجوله في حديقة #سنترال_بارك

على هامش تواجده في نيويورك، للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة الـ77.https://t.co/y7uQku8eeJpic.twitter.com/DTNU6jLqVl — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 18, 2022

المصدر: الأناضول