السلطات البريطانية توصي بعدم الوقوف في طابور لوداع إليزابيث الثانية

أوصت السلطات البريطانية بعدم الوقوف في طابور لوداع الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في 8 سبتمبر الجاري.

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وجاء في بيان صدر عن وزارة التكنولوجيات الرقمية والثقافة ووسائل الإعلام والرياضية البريطانية، ونشر اليوم الأحد: "وقت الانتظار هو بالفعل 13.5 ساعة، وقد يزداد. ولتجنب خيبة الأمل لا تذهبوا للوقوف في الطابور".

وتقع بداية الطابور الآن في حديقة "سوزيرك" على الضفة الجنوبية لنهر التايمز، أي على بعد 8 كيلومترات من قصر وستمنستر، حيث ترقد الراحلة الملكة إليزابيث في نعشها منذ 14 سبتمبر الجاري.

وفقا للسلطات سيتمكن حوالي نصف مليون شخص من توديع الملكة. سيتم إنهاء الوصول إلى نعش إليزابيث الثانية في الساعة 06:30 غدا الاثنين، عندما ستبدأ المراسم الرسمية لدفن الجنازة.

المصدر: تاس